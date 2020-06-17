السعودية اليوم / ندوة دولية لاستعراض أحدث طرق العلاج من فيروس كورونا



الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

نظّم مستشفى السعودي الألماني بالرياض بالتعاون مع شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية، ندوة علمية طبية عبر تقنية الـ "فيديو كونفرنس"، استعرض خلالها أحدث طرق العلاج من فيروس

وشارك في الندوة أكثر من 500 طبيب من مختلف المستشفيات من داخل المملكة وخارجها.

يأتي انعقاد هذه الندوة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع ما بين مجموعة مستشفيات السعودي الألماني وشبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية، حيث تعتزم المجموعة إقامة العديد من الندوات العلمية لإتاحة الفرصة لجميع الكوادر الصحية داخل وخارج المملكة للاستفادة من هذه الشراكة، التي تتيح أحدث الخبرات الطبية والعلمية، بالإضافة إلى فرص تدريب الكوادر الطبية، وتقديم الاستشارات العلاجية مباشرة، والاستشارات التثقيفية الطبية للأطباء عبر الإنترنت.

// انتهى //

11:42ت م

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الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسنظّم مستشفى السعودي الألماني بالرياض بالتعاون مع شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية، ندوة علمية طبية عبر تقنية الـ "فيديو كونفرنس"، استعرض خلالها أحدث طرق العلاج من فيروس كورونا ، وذلك في إطار الاستفادة من معارف وخبرات Mayo Clinic في كيفية التصدي لهذا الوباء والتعامل مع الحالات الحرجة للمصابين.وشارك في الندوة أكثر من 500 طبيب من مختلف المستشفيات من داخل المملكة وخارجها.يأتي انعقاد هذه الندوة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع ما بين مجموعة مستشفيات السعودي الألماني وشبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية، حيث تعتزم المجموعة إقامة العديد من الندوات العلمية لإتاحة الفرصة لجميع الكوادر الصحية داخل وخارج المملكة للاستفادة من هذه الشراكة، التي تتيح أحدث الخبرات الطبية والعلمية، بالإضافة إلى فرص تدريب الكوادر الطبية، وتقديم الاستشارات العلاجية مباشرة، والاستشارات التثقيفية الطبية للأطباء عبر الإنترنت.// انتهى //11:42ت م0064

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