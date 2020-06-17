

الباحة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

أطلقت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة مبادرة العطاء التقني "حياة آمنة", وهي مبادرة وطنية لتصنيع كمامات قماشية للمساهمة في مكافحة

وأشارت عميدة الكلية التقنية للبنات بالباحة أمل الغامدي، إلى أن المبادرة جاءت لتأكيد الدور الوطني والمجتمعي للكلية لمواجهة هذه الجائحة العالمية من خلال إطلاق مبادرة لتصنيع كمامات للوقاية من فيروس كورونا، وقد أطلقت المبادرة لخريجات قسم التصميم وتم اختيار وترشيح أفضل المتقدمات التي تم تنفيذها، والاطلاع على العينات التي تم تسويقها وقد تم اعتماد المرشحات للبدء بالعمل بطاقة إنتاجية 400 كمامه قماشية .

وأشادت بدور الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة في تذليل جميع الصعاب والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة لدعم هذه المبادرة .

// انتهى //

11:40ت م

0063



الباحة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأطلقت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة مبادرة العطاء التقني "حياة آمنة", وهي مبادرة وطنية لتصنيع كمامات قماشية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.وأشارت عميدة الكلية التقنية للبنات بالباحة أمل الغامدي، إلى أن المبادرة جاءت لتأكيد الدور الوطني والمجتمعي للكلية لمواجهة هذه الجائحة العالمية من خلال إطلاق مبادرة لتصنيع كمامات للوقاية من فيروس كورونا، وقد أطلقت المبادرة لخريجات قسم التصميم وتم اختيار وترشيح أفضل المتقدمات التي تم تنفيذها، والاطلاع على العينات التي تم تسويقها وقد تم اعتماد المرشحات للبدء بالعمل بطاقة إنتاجية 400 كمامه قماشية .وأشادت بدور الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة في تذليل جميع الصعاب والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة لدعم هذه المبادرة .// انتهى //11:40ت م0063

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقنية البنات بالباحة تطلق مبادرة العطاء التقني "حياة آمنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.