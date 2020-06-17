السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة جدة وتعليم صبيا



جيزان 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان "عبر الاتصال المرئي" اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جامعة جدة وإدارة التعليم بمحافظة صبيا في مجال العمل التطوعي وتنمية قدرات المتطوعين.

واستمع سموه لشرح مفصل عن الاتفاقية التي وقعها كل من معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ومدير التعليم بمحافظة صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، التي تهدف لتعزيز العمل المشترك بين جامعة جدة وتعليم صبيا لتقديم كل ما يخدم منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بصبيا، ويعزز قيم العمل التطوعي ودعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير الإمكانات المتاحة للتصدي لجائحة

وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام توقيع الاتفاقية ، الجهود التي يبذلها القائمين على جامعة جدة وتعليم صبيا لتنفيذ البرامج الهادفة لخدمة أبناء وبنات المنطقة والمملكة بوجه عام ، مشدداً على ضرورة التعاون الدائم بين مختلف الجهات لتقديم كل ما يعود بالنفع والخير والفائدة على الجميع.

// انتهى //

11:37ت م

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جيزان 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان "عبر الاتصال المرئي" اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين جامعة جدة وإدارة التعليم بمحافظة صبيا في مجال العمل التطوعي وتنمية قدرات المتطوعين.واستمع سموه لشرح مفصل عن الاتفاقية التي وقعها كل من معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ومدير التعليم بمحافظة صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، التي تهدف لتعزيز العمل المشترك بين جامعة جدة وتعليم صبيا لتقديم كل ما يخدم منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بصبيا، ويعزز قيم العمل التطوعي ودعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير الإمكانات المتاحة للتصدي لجائحة كورونا , وتدريب وتأهيل المتطوعين وتأهيلهم وتوظيف الخبرات التطوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا واستثمار طاقاتهم ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام توقيع الاتفاقية ، الجهود التي يبذلها القائمين على جامعة جدة وتعليم صبيا لتنفيذ البرامج الهادفة لخدمة أبناء وبنات المنطقة والمملكة بوجه عام ، مشدداً على ضرورة التعاون الدائم بين مختلف الجهات لتقديم كل ما يعود بالنفع والخير والفائدة على الجميع.// انتهى //11:37ت م0061

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