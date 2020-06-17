السعودية اليوم / روسيا تسجل 7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 7843 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيانه اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 553.301 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7478 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 304.342 حالة .

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11:24ت م

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موسكو 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 7843 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 194 حالة وفاة .وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيانه اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 553.301 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7478 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 304.342 حالة .// انتهى //11:24ت م0055

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