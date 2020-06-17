السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية : إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله



رام الله 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلن عن إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

// انتهى //

11:23ت م

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رام الله 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في رام الله.وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلن عن إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.// انتهى //11:23ت م0054

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