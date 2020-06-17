السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول في بيان إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 279 حالة.

// انتهى //

11:03ت م

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سيئول 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 12198 حالة.ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول في بيان إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 279 حالة.// انتهى //11:03ت م0049

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