السعودية اليوم / شفاء 690 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت



الكويت 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 690 حالة جديدة من فيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصلت إلى 28.896 حالة ، مشيرةً إلى أنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن .

// انتهى //

10:54ت م

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الكويت 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 690 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصلت إلى 28.896 حالة ، مشيرةً إلى أنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن .// انتهى //10:54ت م0044

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