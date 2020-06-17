السعودية اليوم / ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 237500



ميلانو 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34405، بينما تعافى 178526 .

// انتهى //

10:51ت م

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ميلانو 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 237500، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34405، بينما تعافى 178526 .// انتهى //10:51ت م0042

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