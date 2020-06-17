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2020-06-17 الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيشل بذكرى يوم الدستور متابعات الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس داني فاور رئيس جمهورية سيشل بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى الرئيس فاور بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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