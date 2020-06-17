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دراسة تتوقع مغادرة 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودي
35 إلى 65% من إجمالي العمالة في المملكة يعملون من المنازل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يغادر نحو 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل المحلي خلال العام الحالي، مستندةً على بيانات التأمين الصحي التي تشير إلى مغادرة نحو 300 ألف شخص من بداية 2020 وحتى الآن.
وقالت جدوى في دراسة حديثة لها عن تطورات سوق العمل بالمملكة، إنه رغم أن المملكة تشهد بعض التحرك في معدل البطالة وسط العاملين السعوديين خلال العام الحالي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن معدل البطالة سيبقى دون تغيير، عند نحو 12% بنهاية عام 2020، موضحةً أن نظام “ساند” الذي يتيح استبقاء المواطنين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، إلى جانب جهود التوطين، سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف.
وتابعت جدوى أنه منذ منتصف مارس الماضي، شجعت مؤسسات كثيرة موظفيها للعمل عن بعد، بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، متوقعةً أن يكون هناك بين 35 إلى 65% من إجمالي العمالة في المملكة يعملون من المنازل.
وأوضحت أنه لمواجهة الوضع الحالي غير المسبوق اضطرت الشركات أو ستضطر لخفض الأجور بصورة مؤقتة، وإنهاء بعض عقود العمل خاصة للعمالة الأجنبية، وتسجيل العمالة الوطنية في نظام “ساند” الذي يتحمل نسبة 60% من أجور معظم العاملين السعوديين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لما يصل إلى 1.2 مليون مواطن من إجمالي مليوني عامل يعملون بالقطاع الخاص.
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