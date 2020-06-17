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صياد الشنشولا وراء نفوق آلاف الأسماك على شواطئ القنفذة
البيئة بالتعاون مع عدة جهات تولت التحقيق في الواقعة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملابسات نفوق آلاف الأسماك في شواطئ محافظة القنفذة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يبين ذلك.
وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن وزارة البيئة بالتعاون مع عدة جهات ستتولى التحقيق في ملابسات نفوق أسماك القنفذة.
وقال مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة حسن المعيدي، إن الوزارة رصدت الواقعة في عرض البحر، وشكلت فريقًا للتحقيق والتحري بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود للوصول إلى المتسبب في المخالفة الجسيمة.
ولفت إلى أن فريق التحقيق أعد تقريرًا بالحادثة بعد تحديد هوية الفاعل، وإحالته إلى الجهة المختصة تمهيدا لمحاسبته.
وأوضح أن ما حدث كان بسبب استخدام أحد الصيادين الشباك ذات الفتحة الصغيرة الممنوعة نظامًا والمعروفة بـ”شنشولا”، وهو ما أدى إلى صيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة والتخلص منها في البحر بالطريقة التي ظهرت في الفيديو.
وأشار المعيدي إلى أن الأسماك النافقة التي ظهرت في الفيديو اختفت بعد استهلاكها بواسطة الطيور والأسماك، ولم يتبق غير كميات قليلة لا تسبب أي مخاطر بيئية.
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