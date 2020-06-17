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شكرا لقرائتكم أبرز الاستفسارات بشأن تجديد رخصة القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أبرز الاستفسارات بشأن تجديد رخصة القيادة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل المرور السعودي مع استفسارات بشأن آلية تجديد رخصة القيادة في تلك الفترة.
وقال المرور في تغريدات له عبر تويتر، إنه يمكن سداد الرسوم والمخالفات وتجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر.
ولفت المرور ردًا على استفسار آخر إلى أن المادة ٣٩ فقرة ٤ من نظام المرور تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن 15 عامًا فيعطى رخصة قيادة دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.
وأوضح أنه إذا كانت رخصة السير بدون تاريخ انتهاء فقط يكتفى بتجديدها في أبشر.
أما في حالة فقدان اللوحة الخلفية للمركبة، فقال المرور إنه يتم الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.
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