محمد بن مسعود - الدمام - 17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 11:06 AM الأرصاد: تؤثر في الأجزاء الساحلية وتستمر حتى 7 مساء رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بجازان و5 من محافظاتها رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بجازان و5 من محافظاتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-. الكلمات المفتاحية ، رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بجازان و5 من محافظاتها ،

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