، "سابك": المسار العام للشركة مستمر بما يحقق مصالح مساهميها وموظفيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد الإعلان عن إتمام استحواذ "أرامكو" لأسهم صندوق الاستثمارات بالشركة

أصدرت شركة "سابك" بياناً، اليوم، نوهت فيه باستمرار المسار العام لأعمال وأنشطة الشركة بما يحقق مصالح مساهميها وموظفيها وأصحاب المصالح الآخرين.

وقالت: تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إتمام صفقة استحواذ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لأسهم صندوق الاستثمارات العامة في شركة (سابك)، حيث وقع الطرفان الاتفاقية النهائية يوم الثلاثاء 24 شوال 1441هـ الموافق 16 يونيو 2020م، والتي تصبح بموجبها شركة (أرامكو السعودية) من كبار المساهمين في شركة (سابك) بملكية قدرها (70%) من رأس المال.

وتابعت "سابك" في بيان عبر "تداول": ستحقق هذه الصفقة أهداف التكامل الإستراتيجي بين الأطراف الثلاثة مما يدعم تحقيق رؤية المملكة الطموحة (2030)، حيث ستشكل رافداً أساسياً لشركة (سابك) في الاستمرار كرائدة لصناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية مما يعزز إستراتيجيتها في أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في مجال البتروكيماويات، وكذلك ستعزز موقع شركة (أرامكو السعودية) لتصبح واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم. كما ستساعد صندوق الاستثمارات العامة من خلال إعادة استثمار أموال الصفقة في القطاعات الجديدة الواعدة والتي تساهم في تنويع إيرادات المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.

وتابعت: من جانب آخر، يود مجلس إدارة شركة (سابك) أن ينوه باستمرار المسار العام لأعمال وأنشطة الشركة بما يحقق مصالح مساهميها وموظفيها وأصحاب المصالح الأخرين. كما تجدر الإشارة إلى مدى تأثير هذه الصفقة على الجوانب التالية:

أولاً: حوكمة الشركة

• ستستمر شركة (سابك) كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية.

• ستسمر شركة (سابك) على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة.

• لن تكون حصة الـ (30%) المتبقية من أسهم شركة (سابك) - المطروحة للتداول العام - جزءًا من الصفقة.

• سيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

• ستستمر سياسة توزيع الأرباح على مراعاة وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية وما تنتهجه (سابك) باستمرار وذلك بإعطاء عائد منافس للمساهمين مع الحفاظ على وضع مالي قوي ومستقر للشركة.

ثانياً: إستراتيجية الشركة

• ستكون استراتيجية شركة (سابك) داعماً أساسياً لإستراتيجية شركة (أرامكو السعودية) ورافداً صناعياً لدعم رؤية المملكة (2030).

• بالتعاون مع شركة (أرامكو السعودية)، ستكون شركة (سابك) ذراع النمو لها في صناعة البتروكيماويات مما يعزز إستراتيجية (سابك) في أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في مجال البتروكيماويات.

• ستعمل الشركتان على التكامل الإستراتيجي والتشغيلي بين قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة وقطاع البتروكيماويات الذي يهدف إلى تنمية مصالح الشركتين وتعظيم قيمتهما.

• ستحرص شركة (سابك) على المحافظة دائماً على تصنيفها الائتماني القوي على أساس مستقل.

ثالثاً: الموظفون

• من المتوقع أن تكون لهذه الصفقة فرص واعدة تهدف إلى تنمية مصالح الشركتين وتعظيم قيمتهما وتعزيز الفرص الوظيفية فيهما.

رابعاً: الآثار المالية نتيجة لإتمام الصفقة

• ستواصل شركة (سابك) دفع زكاتها اعتباراً من نفاذ اللائحة التنفيذية المقترحة لجباية الزكاة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. كما تظل شركة (سابك) خاضعة لأنظمة الضريبة والدخل المعمول بها وإجراءات الإفصاح عنها.

• لا يوجد أثر مالي على مجموع حقوق الملكية الموحدة ولا على صافي الدخل الموحد المتعلق بمساهمي شركة (سابك) نتيجةً لمواءمة السياسات المحاسبية. (مرفق مزيد من التفاصيل).

واختتمت "سابك" بيانها بقولها: كما تجدر الإشارة إلى أن حقوق والتزامات المساهمين الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ستنطبق على شركة (أرامكو السعودية)، وفيما يخص هذه الصفقة فلا يجوز لشركة (أرامكو السعودية) التصرف في أسهمها خلال الستة الأشهر التالية لاستحواذها على هذه النسبة دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية ووفق الشروط التي تحددها.أرامكو السعودية سابك