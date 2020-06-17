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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 28896 حالة، بعد تعافي 690 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 10:57 AM
بلغ عدد حالات التعافي في البلاد 28896الكويت تعلن شفاء 690 حالة من كورونا
أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 28896 حالة، بعد تعافي 690 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.
، الكويت تعلن شفاء 690 حالة من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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