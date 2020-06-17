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تم تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي في الجزائر، بالمستشفى الجامعي في مدينة باتنة.
بحسب ما صرحت به البروفيسور، سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، يتعلق الأمر بطفل عمره حوالي 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة بباتنة.
ووفق روسيا اليوم، مرض كاواساكي هو امتداد لوباء كورونا ويصيب الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تُسجل إصابات بكورونا وسط أفراد عائلة الطفل المصاب بكاواساكي.الجزائر مرض كاواساكي
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 10:57 AM
لطفل عمره 3 سنوات.. امتداد لكورونا ويصيب الأطفالالجزائر .. تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي
تم تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي في الجزائر، بالمستشفى الجامعي في مدينة باتنة.
بحسب ما صرحت به البروفيسور، سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، يتعلق الأمر بطفل عمره حوالي 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة بباتنة.
ووفق روسيا اليوم، مرض كاواساكي هو امتداد لوباء كورونا ويصيب الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تُسجل إصابات بكورونا وسط أفراد عائلة الطفل المصاب بكاواساكي.
، الجزائر .. تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي ،
المصدر : الخليج 365
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