شكرا لمتابعة خبر عن منح موظفي أمن الصحة «صلاحية الضبط» لمخالفات الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

منحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، موظفي الأمن «صلاحية الضبط» لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس المستجد؛ مشددة على جميع مستشفيات القطاع بالتصدي للمخالفين للإجراءات، وغير الملتزمين بالتعميمات الصادرة عن الوزارة.

وأكدت الإدارة العامة بوزارة الصحة، على المستشفيات بضرورة التأكيد على الأمن الخاص بضبط كل من يخالف الإجراءات الوقائية، خصوصاً عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية؛ فضلًا عن ضرورة الالتزام بما يغطي الأنف والفم، ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، أوضحت أنه في حالة ضبط أي مخالف يتم توثيق بياناته مثل الهوية الوطنية وإرسال الضبط لإدارة الالتزام؛ للتواصل مع الداخلية لتحرير مخالفة بحقه.