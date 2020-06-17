شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جولة داخل سوق الجادة بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أظهر مقطع فيديو الوضع داخل سوق الجادة بمدينة تبوك، حيث أوضح التزام العمالة الوافدة بالبروتوكولات والإجراءات الصحية التي وضعت لمكافحة انتشار فيروس كورونا

وأوضح المقطع عدداً كبيراً من العمالة الذين أغلقوا المحلات وهربوا من المكان فور رؤيتهم الكاميرات، مبيناً أن عدداً كبيراً منهم لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات وتطبيق التباعد.

وأوضح الفيديو بعض المحلات التي ظهرت في حالة عشوائية من حيث ترتيب مقتنياتها، بشكل يساهم بانتشار الفيروس، مع وجود عدد أكثر من اللازم داخل المحلات، فيما طالب أحد المواطنين الجهات المعنية بالحزم في تطبيق الإجراءات الصحية.