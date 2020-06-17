شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. القصر الملكي بالمويه أكبر قصور الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يعد القصر الملكي بمحافظة المويه (وهي تصغير كلمة ماء) بمنطقة مكة المكرمة، من أكبر قصور الملك عبدالعزيز - رحمه الله - فمساحته (١٤٨٥٠متر مربع).

ويحتفظ القصر بطابعه الإسلامي؛ حيث بني عام 1357 هـ/ 1938 م، كما أن حوله هبطت أول طائرة للمؤسس وخصص لإقامة الملك عبدالعزيز أثناء رحلاته بين مكة والرياض.

ويضم القصر أبراج عدة وغرفتي إعداد القهوة وغرف سكن الضيوف والحراس والخدم ودورات مياه، ومحطة وقود تقع خارج الضلع الجنوبي من القلعة كانت تستخدم في تعبئة وقود السيارات بطريقة المضخة اليدوية، وبجوارها سكن عمال المحطة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قصر الإمارة السكني وهو عبارة عن مبنى مستطيل الشكل يقع في منتصف القلعة على الضلع الجنوبي وفيه ست غرف، أربع منها خصصت للمبيت، وغرفة للمعيشة والجلوس، كما يحتوي على غرفة المطبخ وخزان ودورة مياه.