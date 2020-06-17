شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: امطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية امطار اليوم الأربعاء وحتى صباح الغد .

وقال "الحصيني " في حسابه عبر " تويتر " أن الأمطار متفاوتة من من مكان الى أخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة و أجزاء من عمان واليمن .

كما توقع رياح من متوسطة الى شبه قوية على الشرقية والخليج والساحل الغربي والمدينة ومتوسطة على الرياض والشمالية .