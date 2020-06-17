شكرا لمتابعة خبر عن لجان مختصة لدراسة استئناف الرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم بن عبدالله الروساء، اليوم الأربعاء، أن هناك لجانا مختصة تدرس قرار استئناف الرحلات الجوية الدولية؛ حيث متى ما رأت المصلحة في هذا القرار سيتم الإعلان عنه.

وكانت المملكة، قد علقت الرحلات الجوية الدولية في 15 مارس الماضي؛ وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.