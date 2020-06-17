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أصيب 15 شخصًا من أفراد أسرة في نجران بفيروس كورونا المستجد بعد اجتماعهم داخل استراحة في مناسبة عائلية، حيث كان أحدهم يحمل الفيروس دون ظهور الأعراض عليه.
وكشفت المصادر عن إصابة 5 أشقاء وشقيقتهم، أحدهم يرقد في العناية المركزة وحالته الصحية حرجة، فيما أصيبت زوجة أحدهم وثلاثة أبناء، وفقا لـ “الوطن”، بالإضافة إلى إصابة عمهم وأربعة من أبناء عمومتهم.
وأوضحت المصادر أن عدد المخالطين للحالات الـ15 وصل إلى 50 مخالطا بينهم زملاء في العمل لبعض المصابين، ولا تزال نتائج تحاليل المخالطين قيد الانتظار.
وأبانت أن مديرية الصحة في نجران باشرت فحص جميع الحالات ونقل بعضهم إلى المستشفى، والبعض الآخر لفندق الحجر، وقام آخرون بحجر أنفسهم داخل منازلهم تحت إشراف ومتابعة من صحة المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مناسبة عائلية داخل استراحة تصيب 15 شخصًا بـ”كورونا” في نجران.. و50 مخالطًا يخضعون للفحص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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