“العدل” توضح كيفية إصدار الوكالة إلكترونياً دون الحاجة لزيارة كتابة العدل (فيديو)

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أوضحت وزارة العدل، من خلال مقطع فيديو، كيفية إصدار الوكالات إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة مقرات كتابة العدل.

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وأبانت الوزارة أنه لإصدار وكالة إلكترونية يجب التوجه إلى “بوابة ناجز” وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم الذهاب إلى خدمة إصدار وكالة إلكترونيا.

وتابعت أنه على المستفيد بعد ذلك الاطلاع على تفاصيل الخدمة، ومن ثم تعبئة بيانات الموكل، واختيار نوع الوكالة، وإضافة الوكيل ثم التأكد من بياناته، وتحديد نص الوكالة، وتاريخ انتهائها، ثم معاينتها.

وأضافت الوزارة أن الخطوة الأخيرة هي إدخال كود التحقق الذي يتم إرساله على الجوال.