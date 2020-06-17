تعرض الأمير محمد بن خالد بن طلال لحـادث مروري مروع.. وأقاربه يهنئونه بالسلامة (صورة)

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تعرّض الأمير محمد بن خالد بن طلال، أمس (الثلاثاء)، لحـادث مروري مروع، تسبب في احتراق سيارته بالكامل.

ونشر عمّه الأمير عبدالعزيز بن طلال صورة للسيارة بعد الحـادث وقد تحولت إلى قطعة حديد إثر احتراقها بالكامل، وعلق عليها: “الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر و طهور إن شاء الله”..

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كما علقت عمته الأميرة ريما بنت طلال على الحـادثة مرفقة صورة للسيارة، بقولها: “حمداً لله على سلامة ابننا محمد ولد أخوي خالد بعد تعرّضه لحـادث سيارة، الله يحفظه والجميع من شر الحـوادث”.

يُذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال شقيق الأمير محمد دخل في غيبوبة قبل نحو 15 عاماً، إثر تعرضه لحـادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015.



