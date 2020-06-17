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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو لرجل يحمل والده فوق ظهره للتنزه في عسير، ضاربا أجمل الأمثلة في بر الوالدين.
وبدا في الفيديو قدوم الرجل إلى السيارة ليحمل والده المسن فوق ظهره دون كلل أو ملل، متوجهاً به إلى مكان الجلوس المحدد للنزهة، وذلك للتخفيف والترويح عنه.
وكشف مغردون عن هوية الرجل حامل والده فوق ظهره، موضحين أنه العداء العالمي سعد شداد الأسمري، الذي حقق أول ميدالية سعودية عالمية، وقد مارس رياضة الجري من عام 1992م حتى اعتزاله عام 2002م، كما حقق العداء الأسمري عدة إنجازات في المسابقات المحلية والقارية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رجل يحمل والده فوق ظهره للتنزه في عسير.. ومغردون يكشفون هويته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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