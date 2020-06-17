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وثق حارس الأمن أحمد المطر – صاحب المقطع الشهير له وهو يذرف الدموع لإزالة غرفة مخصصة لحمايته من الشمس خلال عمله في الجوف-، وجود عربة قهوة مكان الغرفة التي أزيلت.
وأظهر الفيديو الذي عرض عبر برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، عربة القهوة موجودة في نفس مكان الغرفة، حيث استنكر حارس الأمن السماح بإقامة العربة رغم أن الجهات المسؤولة ادعت أن سبب إزالة الغرفة هو الحفاظ على المظهر الحضاري.
وكان أحمد المطر قد كشف في وقت سابق أن أحد زملائه أبلغه بقرار فصله من العمل على خلفية انتشار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يذرف الدموع، فقرر تقديم استقالته ليخرج بكرامته، حسب تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس الأمن أحمد المطر يعرض مقطع فيديو لعربة قهوة وضعت مكان غرفته التي أزيلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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