مَن سيتحمل زيادة “القيمة المضافة” عند شراء العقار الخاص البائع أم المشتري؟.. متحدث “الزكاة والدخل” يجيب (فيديو)

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قال المتحدث باسم هيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، إن الأسس الضريبية لضريبة القيمة المضافة تبيّن أنها ضريبة غير مباشرة استهلاكية، يتحملها المشتري ويقوم بتحصيلها البائع ويوردها للهيئة.

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وأضاف الحربي أن الدولة بموجب الأمر الملكي الذي صدر في وقت سابق، ستتحمل الضريبة عن المواطنين في الخدمات الصحية والتعليم، والسكن إلى 850 ألف ريال من قيمة المبنى، بشرط الحصول على شهادة استحقاق المسكن الأول من وزارة الإسكان.

ودعا خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، المواطنين الراغبين في الحصول على معلومات التوجه إلى الهيئة وليس إلى مكاتب العقار، مشيراً إلى أنه يجب على الشخص أن يتحرى مصداقية البائع والتأكد من توفر الرقم الضريبي.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ أكثر من 50 ألف جولة تفتيشية هذا العام حتى مايو 2020، نتج عنها رصد أكثر من 7 آلاف مخالفة على المنشآت التجارية، تمثلت في عدم تحصيل الضريبة وإصدار فاتورة بدون رقم ضريبي وعدم وجود أختام ضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من النسبة المتوجبة.