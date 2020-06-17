تطبيق توكلنا يرد على استفسار هام بشأن تصريح موعد طبي

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أكد تطبيق توكلنا أنه عند طلب منح تصريح موعد طبي من المنشأة الطبية، ولم يظهر بالتطبيق، يلزم مراجعة المنشأة الطبية للتحقق من حالة الطلب، مع العلم أنه حاليًّا يمكن استخدام تصريح خروج ورقي.

كما شدد تطبيق توكلنا على أن عدم الالتزام بالوجهة المحددة في تصريح التنقل أو أي أنواع التصاريح يعرض صاحبة للمساءلة.

وقال التطبيق: “عند عدم الالتزام بالوجهة المحددة في التصريح ستكون عرضة للعقوبات النظامية من الجهات الأمنية”.

وفي وقت سابق لفت تطبيق توكلنا إلى أن تصريحًا طبيًّا طارئًا مخصص فقط للذهاب من المنزل إلى المنشأة الطبية (مثل المستشفى) في الحالات الطبية الطارئة، وهو غير مخصص للذهاب للصيدليات وعند الحاجة للذهاب من المنزل للصيدلية، يتم استخدام تصريح “تموين طارئ”.

يذكر أنه منذ يوم الثامن من شوال الجاري بدأت المملكة في المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات الوقائية تدريجيًّا، حيث تقرر تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

