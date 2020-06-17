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«البريد السعودي»: توصيل وثائق التخرج مجانًا للطلاب

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مباشرة المهام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أوضح نائب رئيس البريد السعودي لقطاع التوزيع «أحمد أبو الخير»، أنَّ وثائق تخرُّج طلاب الجامعات يتم توصيلها لهم مجانًا، فيما تتحمل الجامعات رسومًا رمزية لذلك.

وأضاف «أبو الخير» لقناة «»، أن البريد السعودي يباشر مهامه بتغطية جميع القرى والهَجَر والمدن في المملكة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد– 19»، وذلك بدءًا من وصول الموزع لمقار البريد، من خلال قياس درجة الحرارة، والتأكد من لبس الكمامات والقفازات، وتعقيم المقار، والتذكير الدوري بالتدابير الوقائية.

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