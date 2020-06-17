الحصيني يتوقع هطول أمطار متفاوتة اليوم على عدة مناطق

تمتد إلى ليلة الخميس
توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم الأربعاء، على عدة مناطق.
وقال «الحصيني»، عبر «تويتر»، إنه من التوقع «اليوم الأربعاء وليلة الخميس، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، وتكون من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة وأجزاء من سلطة عُمَان واليمن، فضلا عن هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على المنطقة الشرقية والخليج والساحل الغربي والمدينة ومتوسطة على الرياض والشمالية.
وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة، اليوم الأربعاء، حيث يمتدّ التأثير على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان والباحة.
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