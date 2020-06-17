«الأرصاد»: رياح نشطة وسحب رعدية في 8 مناطق خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض ثماني مناطق بالمملكة، إلى رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة، خلال الساعات المقبلة، فيما تتأثر بها المواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة «الخرمة- المويه- تربة– رنية»، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تؤثر على الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وأضافت الهيئة أنَّ منطقة عسير وتحديدًا محافظة بيشة، تتعرَّض لهبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة المؤدية لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

أمَّا منطقة نجران «خباش- شرورة- نجران– يدمة»، تشهد رياحًا مثارة تؤثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

فيما تتعرض منطقة القصيم «الرس- الشماسية- المذنب– عنيزة»، لنشاط مماثل في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

Advertisements

وتشهد منطقة الرياض «الأفلاج- الدوادمي- الزلفي- السليل- الغاط- القويعية- عفيف- وادي الدواسر» حالة جوية مماثلة بهبوب الرياح السطحية المؤدية لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقئة بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

وتتعرض المنطقة الشرقية «الأحساء- الجبيل- الخبر- الخفجي- الدمام- العديد- القطيف- النعيرية- بقيق- حفر الباطن- رأس تنورة- قرية العليا» لرياح سطحية نشطة تؤدي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وبحسب الهيئة، تتعرَّض منطقة الباحة «المخواة- المندق- بلجرشي- الباحة- فرعة غامد الزناد– قلوة»، لتكون سحب رعدية ممطرة يصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

أما منطقة جازان «فرسان- جازان»، فتشهد نشاطًا في الرياح السطحية المؤثرة على الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج بالأجزاء الساحلية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى والساعة الخامسة مساء.

اقرأ أيضًا:

الصخري يتوقع انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة ويُحدد مدته