«الزكاة والدخل»: «حالة استثنائية» لتحصيل الفواتير الضريبية بدون زيادة

موعد التوريد معيار أساسي
جدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التأكيد على أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة يكون بقيمة 5% فقط دون زيادة، وذلك في حالة شراء السلع التي تقرر تسليمها قبل بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الهيئة، عبر «تويتر»: إنَّ الفواتير الضريبية المصدرة (قبل وبعد) إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ15%، مرهونة بموعد محدد؛ فالسلع المصدرة من 11 مايو وحتى 30 يونيو الجاري، تحتسب ضريبة القيمة المضافة بشأنها بنسبة 5% من دون الزيادة؛ وذلك لأنَّ التوريد (تسليم الجهاز) تم قبل أول يوليو.
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