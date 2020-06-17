«الزكاة والدخل»: «حالة استثنائية» لتحصيل الفواتير الضريبية بدون زيادة

جدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التأكيد على أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة يكون بقيمة 5% فقط دون زيادة، وذلك في حالة شراء السلع التي تقرر تسليمها قبل بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة، عبر «تويتر»: إنَّ الفواتير الضريبية المصدرة (قبل وبعد) إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ15%، مرهونة بموعد محدد؛ فالسلع المصدرة من 11 مايو وحتى 30 يونيو الجاري، تحتسب ضريبة القيمة المضافة بشأنها بنسبة 5% من دون الزيادة؛ وذلك لأنَّ التوريد (تسليم الجهاز) تم قبل أول يوليو.

اقرأ أيضًا:

التعديلات الكاملة لمواد ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها 15%