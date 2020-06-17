الصحة تنصح بطريقتين لغسل الكمامات

نصحت وزارة الصحة بضرورة غسل الكمامات القماشية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأضافت الوزارة عبر «تويتر»، يُنْصَح بغسل الكمامات القماشية بشكل عام، عن طريق الغسالة العادية بواسطة محلول التنظيف والماء الدافئ، أو بشكل يدوي بنقعه في الماء مضافًا إليه محلول التبييض، كما ينبغي غسل اليدين بعد نزع الكمام وتنظيفه، مشيرةً إلى إمكانية تعقيم الجوال بالكحول في حال تعرضه لمصدر تلوث.

إلى ذلك حدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدة ضوابط من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وارتفاع أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة، قائلًا: إنَّ عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر أو أي احتياطات أو احترازات لازمة، ومراعاة أنماط وأمور جديدة مهمة، في المطاعم والأسواق والأماكن العامة، ومقرات العمل، موضحًا أنه بتطبيق هذه الأنماط ستقل فرص الانتشار.

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