بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تعلن موقف العقار الخاص من «القيمة المضافة»

أوضح المتحدث باسم هيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، أن الأسس الضريبية لضريبة القيمة المضافة تبين أنها ضريبة غير مباشرة استهلاكية، يتحملها المشتري ويقوم بتحصيلها البائع ويوردها للهيئة.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية»، أن الدولة بموجب الأمر الملكي الذي صدر في وقت سابق، ستتحمل الضريبة عن المواطنين في الخدمات الصحية والتعليم والسكن إلى 850 ألف ريال من قيمة المبنى، بشرط الحصول على شهادة استحقاق المسكن الأول من وزارة الإسكان.

وطالب المواطنين الراغبين في الحصول على معلومات، التوجه إلى الهيئة وليس إلى مكاتب العقار، مشيرًا إلى أنه يجب على الشخص أن يتحرى مصداقية البائع والتأكد من توفر الرقم الضريبي.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وافق على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وتأتي التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والمتضمنة الأحكام المقترح إضافتها أو تعديلها والخاصة -بصفة رئيسة- بتحسين فرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي تتم من خلال الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية الخاصة بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15%.

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يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت تفاصيل القرار، الذي سيعمل به من تاريخ 01-07-2020م.

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التعديلات الكاملة لمواد ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها 15%