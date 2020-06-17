السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 195617 إصابة



باريس 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29550، بينما تعافى 73459 .

// انتهى //

10:13ت م

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باريس 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 195617، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا بلغ 29550، بينما تعافى 73459 .// انتهى //10:13ت م0026

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