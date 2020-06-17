

برلين 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 345 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 187.184 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8830 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 173.600 حالة .

// انتهى //

09:52ت م

0020



برلين 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 345 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 30 حالة وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 187.184 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8830 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 173.600 حالة .// انتهى //09:52ت م0020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.