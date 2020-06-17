شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على نجران حتى الخامسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة يدمه وخباش وشرورة .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.
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