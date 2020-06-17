توقعات خبراء الطقس .. نشاط لرياح البوارح والحرارة تتخطى 45

2020-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبراء الأرصاد والطقس عن توقعاتهم للحالة الجوية في المملكة اليوم الأربعاء.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة.

وأوضح الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحالة السابقة من المتوقع أيضًا أن تكون على أجزاء من عمان واليمن، فيما تكون الرياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والساحل الغربي والمدينة المنورة ومتوسطة على الرياض والشمالية.

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من جهته، توقع البحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان أن يشهد طقس اليوم الأربعاء نشاط لرياح البوارح على شمال شرق وشرق ووسط المملكة كما يتوقع نشاط الرياح على وسط القطاع الغربي والمدينة المنورة فيما تكون درجات حرارة مرتفعة عند أواخر الـ٣٠ درجة شمالًا و تتجاوز الـ ٤٥ في الوسط والشرق والمدينة المنورة وسط النهار.

أما فرص الأمطار فتوقع الحيزان أن تكون لأقصى جنوب المرتفعات واليمن وشرق عُمان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.

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