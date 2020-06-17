محمد بن مسعود - الدمام - صحيفة "الشعب": تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة. وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.الصين فيروس كورونا الجديد 17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 08:40 AM Advertisements صحيفة "الشعب": تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة الصين تلغي 1255 رحلة جوية بمطارين في بكين بسبب كورونا الصين تلغي 1255 رحلة جوية بمطارين في بكين بسبب كورونا ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة. وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة. الكلمات المفتاحية ، الصين تلغي 1255 رحلة جوية بمطارين في بكين بسبب كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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