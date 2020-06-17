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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 5247 إصابة مؤكدة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم تسجيل 3525 حالة شفاء، مقابل 53 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 08:34 AM
ليصل إجمالي الإصابات إلى 5247.. و3525 حالة شفاء و53 وفاةبتسجيل 74 إصابة جديدة.. السنغال: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 5247 إصابة مؤكدة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم تسجيل 3525 حالة شفاء، مقابل 53 حالة وفاة.
، بتسجيل 74 إصابة جديدة.. السنغال: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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