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قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في موريتانيا تمديد الإجراءات الاحترازية من الفيروس في البلاد لمدة أسبوعين، بما فيها منع التنقل بين الولايات.
وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللجنة شددت في بيان لها على فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، لافتة إلى أنه سيتم حالياً تقييم الوضعية من جديد خلال هذه المدة واتخاذ قرارات تخفيف الإجراءات بتدرج مدروس.
وجددت اللجنة في بيانها التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لإجراءات حظر كل الحفلات والتجمعات، كما طالبت المواطنين باتباع التوصيات الصحية الواجبة لحمايتهم وحماية ذويهم وحثت الجميع على التعاضد والتكاتف لتخطي الأزمة.فيروس كورونا الجديد
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 08:23 AM
أعلنت فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية
قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في موريتانيا تمديد الإجراءات الاحترازية من الفيروس في البلاد لمدة أسبوعين، بما فيها منع التنقل بين الولايات.
وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللجنة شددت في بيان لها على فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، لافتة إلى أنه سيتم حالياً تقييم الوضعية من جديد خلال هذه المدة واتخاذ قرارات تخفيف الإجراءات بتدرج مدروس.
وجددت اللجنة في بيانها التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لإجراءات حظر كل الحفلات والتجمعات، كما طالبت المواطنين باتباع التوصيات الصحية الواجبة لحمايتهم وحماية ذويهم وحثت الجميع على التعاضد والتكاتف لتخطي الأزمة.
، موريتانيا تمدد الإجراءات الاحترازية وتمنع التنقل بين الولايات لمدة أسبوعين ،
المصدر : الخليج 365
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