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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة، كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة، وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (عسير، جازان، الباحة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 08:22 AM
سماء غائمة مع فرصة لتكوّن سحب رعدية ممطرة بالمرتفعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة، كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة، وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (عسير، جازان، الباحة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، طقس الأربعاء.. رياح نشطة مثيرة للغبار على هذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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