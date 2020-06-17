رابط استعلام الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم السجل 1441| موقع الضمان mlsd.gov.sa الإلكتروني

ننشر رابط استعلام الضمان الاجتماعي المقطوعة 1441 برقم السجل المدني فقط عبر موقع الضمان الاجتماعي التابع لـ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم وكالة الضمان الاجتماعي بتوفير قناة إلكترونية تعمل على الإسهام والمساعدة في تسهيل إجراءات تقديم المساعدة المقطوعة أو معاش الضمان الاجتماعي أو متابعة المتقدم للملف الشخصي الخاص به داخل وزارة العمل لكي يتسنى له معرفة كافة بياناته، بالإضافة إلى غيرهم من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها الوزارة.

وتتيح بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية استعلام الضمان الاجتماعي المقطوعة عبر موقعها الإلكتروني mlsd.gov.sa الرسمي، حيث حرصت الوزارة على تحقيق أعلى درجات الاستفادة من خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها من قبل المستفيدين من خدمات التنمية الاجتماعية، وفي سبيل الوصول لذلك؛ فقد قامت الوزارة بتوجيه الدعوة لكافة المستفيدين إلى التسجيل في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للحصول على عدد من المزايا التي يمكن التعرف عليها من خلال المقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

استعلام الضمان الاجتماعي المقطوعة

المساعدة المقطوعة هي أحد برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تم إنشائها من أجل تقديم المساعدة المالية أو النقدية للأسر الأكثر احتياجاً للمال والمستفيدة من البرامج المساندة بـ الضمان الاجتماعي 1441، حتى يستطيع الفرد مواجهة التغييرات الاقتصادية المحتملة والناتجة عن تصحيح الأسعار بالمملكة العربية السعودية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، حيث يمكن الحصول على المساعدات المقدمة من الضمان الاجتماعي عند توفر الشروط المطلوبة في المتقدم أو المتقدمة.

ويتم الاستفادة من مبالغ الضمان الاجتماعي المقطوعة لأول مرة بعد مرور 12 شهراً من تاريخ تقديم الضمان الاجتماعي، وتم تحديد الحد الأدنى للمبلغ المقدم للمستفيد أو المستفيدة وفقاً لعدد أفراد الأسرة الواحدة، حيث بلغ حد المساعدة المقطوعة الأدنى مبلغ 10400 ريال، بينما بلغ حدها الأقصى 30.000 ريال، ولكن يجب أولاً توافر شروط المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي على المتقدم الراغب في تحقيق الاستفادة من هذه المساعدات، حيث تتمثل الشروط وضوابط الصرف في التالي:

خُصصت للأسر الأشد احتياجاً للمال.

يتم تحديد المبلغ على أساس دخل رب الأسرة.

يتم صرف المساعدة المقطوعة وفقاً لعدد الأفراد المكونين للأسرة الواحدة.

المساعدة المقطوعة غير دائمة وليست دورية، ويقصد بذلك أن عملية الصرف ليس لها موعداً محدداً.

يتم إيداع المبالغ المستحقة بالحساب البنكي للمستفيد أو المستفيدة.

يتم استعلام المساعدة المقطوعة من خلال رابط ( mlsd.gov.sa ) الرسمي.

مزايا التسجيل في موقع وزارة العمل

تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تحقيق الاستفادة منها، ويمكنك التعرف على مزايا التسجيل في الموقع الإلكتروني من خلال النقاط التالية:

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تيسير الخطوات الخاصة بطلب خدمة إلكترونية جديدة دون الحاجة لإدخال البيانات في كل مرة. التحقق من هوية المتقدم بسهولة. التواصل مع الدعم الفني للوزارة بكل سهولة ويسر عبر الإيميل أو رقم الجوال المعتمد للحصول على معلومات الحملات الخاصة بالتوعية أو الاستفادة من الإعلانات الدورية. استرجاع بيانات الطلبات السابقة بشكل يسير ومعرفة الإجراءات التي تمت عليها.

معرفة أخر المستجدات على الطلبات المقدمة.

التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي 1441 تحديث البيانات

يتم التسجيل في بوابة الضمان الاجتماعي أو موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل دخول الموقع الإلكتروني عن طريق إنشاء حساب جديد في حال لم يكن لديك حساباً مسبقاً على البوابة، حيث يقوم المستخدم بتعبئة البيانات المطلوبة في شاشة التسجيل وهي عبارة عن (رقم الهوية أو اسم المستخدم، كلمة المرور)، وبعد إكمال تعبئة البيانات المطلوبة لمن لم يمتلك حساباً، فيتم الضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد”، ومن لديه حساباً بالموقع فيتم تعبئة البيانات ثم الضغط على أيقونة “دخول”.

وإذا كنت تسعى لإنشاء حساباً جديداً، فسوف تظهر أمامك شاشة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي لكي تتمكن من الاستفادة من خدمات الوزارة مثل استعلام الضمان الاجتماعي المقطوعة 1441 وغيرها من الأمور الأخرى، ويمكنك التعرف على خطوات التسجيل أو تحديث الضمان الاجتماعي من خلال النقاط التالية:

الضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

ستظهر أمامك شاشة التسجيل، قم بتعبئة بيانات التسجيل (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق).

سيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة على الهاتف المسجل.

قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور المرسلة.

يتم تسجيل الدخول لأول مرة ومن ثم تحديث كلمة المرور.

تعبئة النموذج الخاص بك من خلال خمس مراحل.

المرحلة الأولى: تعبئة البيانات الشخصية وهي (الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، الجنس، الحالة الاجتماعية، الجنسية، الحالة الوظيفية).

المرحلة الثانية: شاشة بيانات العنوان والتواصل.

المرحلة الثالثة: شاشة بيانات الحساب البنكي.

المرحلة الرابعة: شاشة بيانات الدخل.

المرحلة الخامسة: شاشة الإقرار والموافقة.

معاش الضمان الاجتماعي 1441

تتضمن مبالغ معاش الضمان الاجتماعي لمبالغ المعاشات والمساعدات المالية لأجل الغذاء وتسديد جزءاً من فواتير الكهرباء وبدل غلاء المعيشة المقرر صرفه بأمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين.

ويتم التقديم في خدمة المعاش الضماني من خلال موقع الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد توافر الشروط المطلوبة، وبحساب المدة الزمنية المتبقية على صرف الضمان الاجتماعي المعاشات اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 2 ربيع الأول 1441 الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2019م وحتى موعد الإيداع في حسابات المستفيدين البنكية المحدد بتاريخ 1 من كل شهر هجري، فإن عدد الأيام المتبقية هو (29 يوماً)، ويتم استعلام الضمان الاجتماعي المقطوعة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.