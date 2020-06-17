شكرا لمتابعة خبر عن تعليق العداء سعد الأسمري على مقطع حمله لوالده للتنزه بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

علق العداء العالمي سعد شداد الأسمري، على التداول الواسع لمقطع الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يحمل والده على ظهره للتنزه في عسير.

وأكد الأسمري أن تصرفه كان عفويًا، متمنيًا أن يكون المقطع أوصل رسالة إيجابية للشباب للرفق بوالديهم.

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يذكر أن سعد شداد الأسمري، حقق أول ميدالية سعودية عالمية، وقد مارس رياضة الجري من عام 1992م حتى اعتزاله عام 2002.