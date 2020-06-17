9 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان يواصلون دراستهم للفصل الصيفي عن بعد

يواصل أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان دراستهم للفصل الصيفي عن بعد، وسط خدمات تقنية متقدمة وفَّرتها الجامعة عبر نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وأوضح رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أنَّ عدد المحاضرات خلال الأسبوعين الماضيين من الفصل الصيفي بلغت 3.115 محاضرة تم تقديمها عبر الفصول الافتراضية، كما بلغ إجمالي عدد ساعات المحاضرات 8.400 ساعة تدريسية، وبلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 132.673 ملف، يقوم على تدريسهم خلال الفصل الصيفي 205 أساتذة من أعضاء هيئة التدريس.

وأشاد القحطاني بمتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لجميع الخطط والبرامج، بما يحقّق مصلحة الطلبة لإكمال مسيرتهم الجامعية والتسهيل عليهم، مع مراعاة تحقيق الجودة في مختلف المجالات، منوهًا على حرص طلبة الجامعة وتفانيهم في مسيرتهم الجامعية، مقدمًا شكره لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة القائمين على تدريس الطلبة خلال الفصل الصيفي ولأولياء أمور اللطلاب والطالبات على دعمهم ومشاركتهم في صناعة التميّز.

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