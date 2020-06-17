الصخري يتوقع انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة ويُحدد مدته

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة؛ بسبب هبوب رياح على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأضاف «الصخري»، عبر «تويتر»: «إنه من المتوقع بدءًا من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع (أو أكثر قليلًا) أن تهب رياح شمالية خفيفة إلى متوسطة السرعة على شمال ووسط وشرق المملكة؛ مما يُؤدي إلى خفض درجات الحرارة، بشكل طفيف ويسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خصوصًا خلال ساعات الليل.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة، اليوم الأربعاء، حيث يمتدّ التأثير على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان والباحة.

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