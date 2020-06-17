وزير السياحة يُعدد 5 فوائد لنظام «صندوق التنمية السياحي»

عدَّد وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، أحمد بن عقيل الخطيب، نظامَ صندوق التنمية السياحي، متوجهًا بالشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه ضمن خطوات حكومة المملكة لتعزيز القطاع السياحي الذي يعدّ من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الوزير، أنَّ القرار يأتي استمرارًا لما يحظى به القطاع السياحي في المملكة من دعم متواصل واهتمام مستمر، وتأكيدًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، من دعم بالغ واهتمام كبير لتعزيز دور ذلك القطاع؛ لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، بما يسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة فرص مصادر الدخل والعمل للمواطنين.

وقال «الخطيب»: إنَّ هذا القرار يأتي في سياق القرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة بعد الموافقة على الاستراتيجية العامة للسياحة وقرار تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، كذلك الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، مشيرًا إلى الأثر المترتب على إنشاء صندوق التنمية السياحي، في تطوير المشاريع السياحية متعددة الاستخدام لجذب السياح والاستثمارات من داخل المملكة وخارجها بما يخدم أغراض رؤية المملكة 2030. مبينًا أنَّ الوزارة تسعى- بمشاركة القطاع الخاص- إلى تطوير وجهات ومواقع سياحية عديدة، مع زيادة عدد المنتجعات والفنادق ذات الكفاءة والجودة في مستوى خدماتها، بما يلبي الاحتياجات ويحقق التطلعات.

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