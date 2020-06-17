السعودية اليوم / الصين تلغي 1255 رحلة جوية في بكين بسبب كورونا



بكين 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين ، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.

// انتهى //

07:42ت م

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بكين 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين ، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة.وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.// انتهى //07:42ت م0008

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