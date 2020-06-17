السعودية اليوم / تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين خلال 24 ساعة



بكين 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واس

أعلن رئيس بلدية بكين الأربعاء أنّ العاصمة الصينية سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس

وأثارت عودة انتشار وباء كوفيد-19 في بكين، الذي يعتقد أنّه بدأ من سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابت الجديدة المؤكّدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.

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07:40ت م

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بكين 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلن رئيس بلدية بكين الأربعاء أنّ العاصمة الصينية سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.وأثارت عودة انتشار وباء كوفيد-19 في بكين، الذي يعتقد أنّه بدأ من سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابت الجديدة المؤكّدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.// انتهى //07:40ت م0006

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