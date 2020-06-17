

طرابلس 25 شوال 1441 هـ الموافق17 يونيه 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز أنه تسلم 1038 عينة أمس الثلاثاء منها 334 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس.

وبحسب البيان فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 484 حالة بينها 398 نشطة حتى الآن، بينما تعافى 76 شخصا والوفيات 10 حالات.

// انتهى //

07:31ت م

0003



طرابلس 25 شوال 1441 هـ الموافق17 يونيه 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، و6 حالات تعافي.وأوضح المركز أنه تسلم 1038 عينة أمس الثلاثاء منها 334 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس.وبحسب البيان فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 484 حالة بينها 398 نشطة حتى الآن، بينما تعافى 76 شخصا والوفيات 10 حالات.// انتهى //07:31ت م0003

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تعلن تسجيل : 17 إصابة جديدة و6 حالات تعافي من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.